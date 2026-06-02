Nurexone Biologic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nurexone Biologic hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Nurexone Biologic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at