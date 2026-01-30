Nurix Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nurix Therapeutics hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,6 Millionen USD – ein Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nurix Therapeutics 13,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,050 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nurix Therapeutics ein EPS von -2,880 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,95 Prozent auf 83,98 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,55 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at