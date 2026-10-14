Nurix Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nurix Therapeutics veröffentlichte am 12.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 673,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at