Nurix Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nurix Therapeutics veröffentlichte am 08.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nurix Therapeutics 6,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 66,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at