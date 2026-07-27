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27.07.2026 06:31:29
Nurminen Logistics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nurminen Logistics A ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nurminen Logistics A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,01 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 28,2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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