Nurminen Logistics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nurminen Logistics A ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nurminen Logistics A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 28,2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at