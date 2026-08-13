Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,47 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 247,8 Millionen TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 271,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,7 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at