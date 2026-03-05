Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,91 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 409,8 Millionen TRY – ein Plus von 17,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 348,4 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,420 TRY gegenüber 0,520 TRY im Vorjahr verkündet.

Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 798,38 Millionen TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,32 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

