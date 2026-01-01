Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
01.01.2026 16:05:00
NuScale Power: The Nuclear Stock Everyone's Watching
NuScale Power (NYSE: SMR) is a nuclear company with first-mover advantage: It's the only reactor developer in the U.S. with a Nuclear Regulatory Commission (NRC) design certification for a small modular reactor (SMR).Why does that matter? Well, SMRs are widely viewed as a vital part of clean energy, not just because they can supply carbon-free power (every nuclear company can do that), but because they can provide it from small, factory-built units that can be deployed where the grid can't produce continuous power. Think: mining sites, military camps, research facilities, and (the big one) AI data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|14,17
|-0,98%