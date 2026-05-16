Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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16.05.2026 18:15:00
NuScale Power Down From All-Time Highs -- What Investors Should Expect Next
NuScale Power (NYSE: SMR) has an exciting nuclear power technology. It has an approved design for a small modular nuclear reactor (SMR). There's just one problem. It hasn't actually sold a reactor yet. In other words, it is a money-losing nuclear power start-up. It is a risky stock that only the most aggressive investors should consider. That said, with the stock down more than 75% from its 52-week and all-time high, what can investors expect from here? The answer isn't as clear-cut as you may like.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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