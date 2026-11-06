Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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06.11.2026 20:30:00
NuScale Power Has Lost 67% of Its Value in 2026. Is It Finally Time to Buy?
It has been a tough year for NuScale Power (NYSE: SMR) investors. Over the first six months of 2026, shares of the nuclear energy developer fell from $15 to $10. Then, over the subsequent months, NuScale's stock price continued to sink lower. Today, shares hover just above $5.
And yet the long-term picture for NuScale remains bright. The company's market capitalization is now well below $3 billion, yet it is pursuing a multi-trillion-dollar opportunity. There are plenty of reasons to believe NuScale stock has big upside potential.
But are the risks worth an investment? To answer this question, investors should understand two key moving parts.
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|Nuscale Power Corp Registered Shs
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