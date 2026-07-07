Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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07.07.2026 02:15:00
NuScale Power Is Down 30% in 2026. Here's 1 Reason to Buy Now and 2 Reasons to Wait for a Bigger Dip.
Electricity demand is rising, and nuclear power is increasingly seen as a solution to the growing need for baseload power. The numbers are shocking, with technologies such as artificial intelligence (AI) and electric vehicles expected to drive a six-fold increase in electricity demand. NuScale Power (NYSE: SMR) has a novel nuclear power technology that could be very attractive, but the company still needs to nail down its first sale. NuScale Power is a money-losing start-up, but the opportunity here could be huge. Small modular nuclear reactors (SMRs) are factory-built, small enough to be transported to where they are needed, and can be placed in relatively close proximity to population centers, given modern safety standards. This makes them a perfect fit for AI data centers. However, the company's SMRs are also designed to be linked together, enabling them to provide a solution for utilities looking to develop new nuclear power plants. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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