Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
19.05.2026 02:05:00
NuScale Power Is Down 79% -- Here's Why That's Great News for Long-Term Investors
It's been a tough ride for NuScale Power (NYSE: SMR) investors. Since the year began, shares have lost around 30% of their value. Since highs set last summer, however, shares have lost an astounding 79%.But here's the thing: This promising nuclear stock still has strong long-term growth potential. In fact, almost nothing has changed about NuScale's ultimate potential. That means investors today can buy into this potential growth at a heavy discount compared to former investors.Before you jump in, there are two important things to understand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|10,48
|-6,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.