Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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03.04.2026 18:06:00
NuScale Power Is Down 80% -- That's Great News for Long-Term Investors
NuScale Power (NYSE: SMR), a producer of small modular reactors (SMRs), saw its stock set a record high of $53.43 per share last October. Today, its stock trades at about $10. That 80% decline was painful for investors who hastily hopped aboard the bandwagon, but it could be great news for long-term investors who can tune out the near-term noise.A conventional nuclear reactor, which generates more than 1,000 MW of electricity, is usually housed in several massive containment buildings. NuScale's SMRs, which can fit in vessels that are only 65 feet high and nine feet wide, are better suited for smaller power plants. Its newest design, approved by the Nuclear Regulatory Commission (NRC) last year, is a 77 MW reactor.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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