Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
10.01.2026 22:25:00
NuScale Power Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead
NuScale Power (NYSE: SMR) may fulfill the next wave of artificial intelligence (AI) energy demands with its small modular reactors. The company aims to deliver reliable, carbon-free nuclear power that doesn't put stress on the power grid.The company won't be commercialized for a few years, but it has made progress with its designs. The U.S. Nuclear Regulatory Commission approved NuScale's power design for a 462-megawatt small modular reactor power plant last year, which is a big benchmark for the company. However, the entire thesis depends on NuScale Power quickly scaling revenue once it is commercialized. Meanwhile, the stock trades at a market capitalization of $5.6 billion, which is after it lost nearly 65% of its value from its all-time high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
