Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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30.05.2026 17:00:00
NuScale Power Is Still Under $13. Here's Whether Long-Term Investors Should Pounce.
NuScale Power (NYSE: SMR) is a company trying to change how nuclear energy is generated. In simplest terms, it builds small modular reactors (SMRs) that can be mass-produced in a factory. These reactors are modular, can be assembled for greater or lesser power capacity, and generally cost less than a conventional full-sized nuclear power plant.NuScale's name has emerged with quite a few other novel energy companies, including fellow nuclear designer Oklo and Bloom Energy, as a potential supplier of clean power for artificial intelligence (AI) and data centers. Unlike Oklo and Bloom, whose stock price has risen since last May, NuScale is trading about 65% lower than last year.At under $13 a share and with a market capitalization of roughly $4.5 billion, is NuScale worth an investment today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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