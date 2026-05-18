Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
18.05.2026 20:05:00
NuScale Power Just Reported Earnings. Here's Why I'd Buy After the Numbers Dropped.
NuScale Power (NYSE: SMR) has huge growth potential. The nuclear company is chasing a multi-trillion-dollar opportunity that should persist for decades to come. That opportunity is made possible through the rapid adoption of artificial intelligence technologies, which in turn is fueling a global buildout of data center infrastructure. All that infrastructure will need massive amounts of new energy generation capacity to function properly. NuScale's small modular reactor (SMR) technology could be a perfect antidote to these scaling challenges.Despite this rosy growth potential, NuScale stock is down 79% versus its former highs set last summer. That includes a 10% drop since the company reported earnings on May 7, even though there was some positive news on several major projects in the pipeline. Here's why I would consider buying shares following the post-earnings slide. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|10,48
|-6,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.