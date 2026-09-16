Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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16.09.2026 14:26:00

NuScale Power Just Solved a Major Engineering Hurdle: Is the Stock a Buy?

The energy landscape is evolving rapidly, and one company looking to disrupt the status quo and redefine the future of nuclear power is NuScale Power (NYSE: SMR). NuScale is the only small modular reactor (SMR) developer to receive a Standard Design Approval from the Nuclear Regulatory Commission.

On Sept. 1, NuScale achieved a major engineering breakthrough. In collaboration with MilleniTEK, it successfully fabricated specialized boron-oxide pellets, a critical component of NuScale's cutting-edge passive emergency cooling system.

This engineering triumph is a major step toward making safe, meltdown-proof modular nuclear power a reality. It also helps NuScale move closer to commercial deployment. But does this make NuScale Power stock a buy? Let's dive into the details and what it means for the stock.

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