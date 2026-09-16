Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
16.09.2026 14:26:00
NuScale Power Just Solved a Major Engineering Hurdle: Is the Stock a Buy?
The energy landscape is evolving rapidly, and one company looking to disrupt the status quo and redefine the future of nuclear power is NuScale Power (NYSE: SMR). NuScale is the only small modular reactor (SMR) developer to receive a Standard Design Approval from the Nuclear Regulatory Commission.
On Sept. 1, NuScale achieved a major engineering breakthrough. In collaboration with MilleniTEK, it successfully fabricated specialized boron-oxide pellets, a critical component of NuScale's cutting-edge passive emergency cooling system.
This engineering triumph is a major step toward making safe, meltdown-proof modular nuclear power a reality. It also helps NuScale move closer to commercial deployment. But does this make NuScale Power stock a buy? Let's dive into the details and what it means for the stock.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|8,30
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.