Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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12.08.2026 01:05:00
NuScale Power Looks Like a Generational Wealth-Building Opportunity Right Now
NuScale Power (NYSE: SMR) is still in the early stages of commercialization. The company's revenue fell 99% year over year to just $75,000 in the second quarter of fiscal 2026 (ending June 30, 2026), while its operating loss widened 49% to $64 million.Image source: Getty Images.However, the mismatch between today's business and what NuScale Power could eventually become is exactly what makes the stock interesting.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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