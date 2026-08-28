CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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28.08.2026 21:05:00
NuScale Power May Sign a Deal That Will Change Everything for SMRs -- Here's Why
NuScale Power (NYSE: SMR) is a nuclear energy stock specializing in small modular reactors, or SMRs. There has been a surge of interest in SMRs in recent years, given their status as a potential antidote to the AI industry's rapidly rising energy needs.SMRs are essentially miniature nuclear power plants that can be built faster and at a lower upfront cost than traditionally sized nuclear reactors. At least, that's what SMR developers are claiming."No developers outside China and Russia have yet completed a commercial version of what's known as a small modular reactor, or SMR," warns The Wall Street Journal. So how the SMR space evolves and whether the industry's cost and efficiency gains can be validated in real life remain to be seen.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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