Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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22.07.2026 14:45:00
NuScale Power (SMR): The Case for a Long-Term Buy Right Now
Roaring out of the gate to start the new year, shares of NuScale Power (NYSE: SMR) soared 23.4% in January. Expand the perspective, though, and the next-generation nuclear reactor stock's performance is much less thrilling. As of this writing, shares of NuScale Power have plummeted 45.5% year to date.But savvy investors know that when the market sours on a stock, a sweet buying opportunity sometimes emerges -- a phenomenon that is now the case with NuScale Power. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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