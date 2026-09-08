Broke Out Aktie
ISIN: US1120931092
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08.09.2026 18:19:58
NuScale Power Stock Broke Out in August. Is It a Buy?
A stock that just hit a 52-week low doesn't usually need much to bounce. NuScale Power (NYSE: SMR) found that out in August, gaining 10.1% during the month according to data provided by S&P Global Market Intelligence, after a brutal July.
Has the nuclear energy stock bottomed out, and should investors buy it while they still can amid the artificial intelligence (AI) power crunch?
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