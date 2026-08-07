Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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07.08.2026 15:30:00

NuScale Power Stock Could Triple by 2030. Here's Why.

NuScale Power (NYSE: SMR) is a nuclear energy stock with a market capitalization under $4 billion. Experts, however, believe the company is targeting a growth opportunity valued in the trillions of dollars.According to analysts from Bank of America, nuclear energy could hold "the answer to the world's power shortages." The bank predicts nuclear energy generation capacity will triple by 2050, with investment reaching $3 trillion over the next 25 years alone. NuScale's small modular reactor (SMR) systems should capture a slice of that increased spending. "Amid surging electricity demand, driven in part by the rise in AI/data centers, nuclear energy offers a potential solution," a report from Bank of America observes. "And new advancements in technology may now make the tipping point in sight for small modular reactors (SMRs) to reshape nuclear energy supply chains over the next decade." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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