Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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23.04.2026 07:25:00
NuScale Power Stock Falls 70% in 6 Months. Here's Why the Nuclear Energy Company Faces Headwinds.
NuScale Power(NYSE: SMR) has recently started to move up, along with several other nuclear energy companies. The reason has been increased chatter about establishing nuclear reactors in outer space.The U.S. government says it wants to send those reactors into orbit by 2028 and have them on the moon by 2030. Some believe NuScale is primed to win a contract because of its small modular reactors (SMRs), which could be developed faster and at lower cost than traditional reactors. NuScale may also have an edge in winning potential contracts, as it has the only SMR technology design approved by the U.S. Nuclear Regulatory Commission. This latest push for reactors in space could certainly be bullish for NuScale's long-term prospects, but shares have dropped by 70% over the past six months for a reason.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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