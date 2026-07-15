Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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15.07.2026 19:15:00
NuScale Power Stock Has 195% Upside, According to This Wall Street Analyst
It has been a rough year for NuScale Power (NYSE: SMR) investors. Since 2026 began, shares of the nuclear energy developer have fallen by roughly 40%.One Wall Street expert, however, thinks the best is still to come. George Gianarikas, a veteran analyst at Canaccord Genuity, thinks NuScale stock has 195% in upside from its current deflated price. He's not alone. Three other analysts in a list compiled by TipRanks.com also believe NuScale stock has at least 100% upside potential over the next 12 months. Why is Gianarikas so bullish? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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