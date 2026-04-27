Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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27.04.2026 14:15:00
NuScale Power Stock Is Cheap, but Does That Make It a Buy Now?
Shares of nuclear power start-up NuScale Power (NYSE: SMR) got caught up in the excitement around nuclear power. Its stock rallied strongly, but Wall Street's attention waned. Now, just a short while later, the shares have fallen 75% from their 52-week high. The stock looks cheap compared to its recent highs, but is it worth buying?NuScale Power has a regulatory-approved small modular nuclear reactor (SMR) design. It basically took existing nuclear power technology and downsized it, adding more modern safety features along the way. The reactors can be built in a factory, moved relatively easily to their intended locations, and strung together to create a larger power plant. The one thing that the company doesn't have is a first customer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
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11.02.26
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|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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