Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
12.09.2026 16:55:00
NuScale Power Stock Jumps 15% in 1 Day. Here's How Nuclear Energy Investors Should Respond.
NuScale Power (NYSE: SMR) stock surged more than 15% in a single trading day last week. What caused the price spike? It's difficult to tell. The company didn't make any major announcements, nor did any Wall Street analysts issue new reports. The valuation jump may simply have been renewed interest in small modular reactor (SMR) developers, as SMR peer Oklo (NYSE: OKLO) also saw its stock price pop by 7%.
Notably, the uptick for SMR stocks occurred after a long stretch of declines. Even after the rebound, NuScale stock remains down 28% this year, with Oklo shares down roughly 44%.
Are SMR stocks like NuScale now poised for a more meaningful rebound? There's a good argument to be bullish on the sector as a whole. But NuScale has a specific catalyst working in its favor that could add significant momentum to the nuclear stock's share price by the end of 2026.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|8,61
|-15,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.