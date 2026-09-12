Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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12.09.2026 16:55:00

NuScale Power Stock Jumps 15% in 1 Day. Here's How Nuclear Energy Investors Should Respond.

NuScale Power (NYSE: SMR) stock surged more than 15% in a single trading day last week. What caused the price spike? It's difficult to tell. The company didn't make any major announcements, nor did any Wall Street analysts issue new reports. The valuation jump may simply have been renewed interest in small modular reactor (SMR) developers, as SMR peer Oklo (NYSE: OKLO) also saw its stock price pop by 7%.

Notably, the uptick for SMR stocks occurred after a long stretch of declines. Even after the rebound, NuScale stock remains down 28% this year, with Oklo shares down roughly 44%.

Are SMR stocks like NuScale now poised for a more meaningful rebound? There's a good argument to be bullish on the sector as a whole. But NuScale has a specific catalyst working in its favor that could add significant momentum to the nuclear stock's share price by the end of 2026.

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Nuscale Power Corp Registered Shs 8,61 -15,67% Nuscale Power Corp Registered Shs

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