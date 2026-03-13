Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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13.03.2026 17:21:59

NuScale Power Stock Slumps Nearly 20% to Start 2026

NuScale Power (NYSE: SMR), a developer of small modular reactors (SMRs) for nuclear power plants, has seen its stock decline nearly 20% year to date. It's also trading almost 80% below its record high of $53.43 from last October. Let's see why NuScale's stock fizzled out.NuScale's SMRs can fit in vessels that are only 65 feet high and nine feet wide, and they're prefabricated, modular, and assembled on site to reduce the costs of building a nuclear power plant. It's the only SMR maker that's earned Standard Design Approvals (SDAs) from the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC), which approved its 77 MWe SMR design last year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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