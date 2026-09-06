Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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06.09.2026 19:30:00

NuScale Power Stock Will Spike 23.7% Over the Next 11 Months According to This Wall Street Analyst

It has been a tough year for NuScale Power (NYSE: SMR). Shares have fallen nearly 40% since 2026. One Wall Street analyst remains unfazed.In early August, Rinny Singh, an analyst at Bank of America, reiterated her buy rating on SMR stock, setting a share price target of $12, implying roughly 24% upside over the next 12 months. Why does Singh remain so bullish despite recent share price weakness? Her bull thesis comes down to one key catalyst -- a catalyst that may soon receive some much-needed momentum.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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