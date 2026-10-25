Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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25.10.2026 21:15:00

NuScale Power Trades Below $6 With the Only NRC-Certified Small Modular Reactor Design. Here's Why That Still Isn't Enough.

NuScale Power (NYSE: SMR) has a real competitive advantage. It's the only small modular reactor (SMR) provider with design approval from the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). Its components are already in commercial production.

But Wall Street isn't showing NuScale any love. The company hasn't secured any binding commercial power purchase agreements for a full-scale power plant. This is a big problem.

NuScale does have a partner in ENTRA1 Energy and a non-binding agreement with the Tennessee Valley Authority for up to 6 gigawatts of capacity. The SMR company is also still working on meeting conditions in a Romanian RoPower project, but other than that, NuScale is desperate for a binding commercial agreement.

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