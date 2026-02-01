Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
01.02.2026 22:00:00
NuScale Power Under $20: Your Last Chance to Buy?
NuScale Power (NYSE: SMR) is a nuclear technology company with big ambitions. In a nutshell, it wants to disrupt the nuclear energy industry by selling small modular reactors (SMRs). These small reactors are designed to be deployed in groups of up to 12 modules for a total output of up to 924 megawatts of electricity. Image source: NuScale Power.Unlike a traditional nuclear power plant, which could take a decade or longer to finish, NuScale's SMRs are designed to be assembled in a factory and shipped to project sites. This would not only cut down on time and costs but also make it easier to deploy nuclear power in places that lack the infrastructure for a traditional power plant.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
