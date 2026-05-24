Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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24.05.2026 12:45:53
NuScale Power vs. Nano Nuclear Energy: Comparing Commercial Progress in Next-Gen Nuclear
NuScale Power (NYSE:SMR) primarily generates revenue by developing small modular reactors (SMR) to supply energy for electrical generation, district heating, hydrogen production, and desalination. One of the recent meaningful developments includes its exclusive commercialization partner, ENTRA1 Energy, signing a landmark deal with the Tennessee Valley Authority (TVA) to deploy up to 6 gigawatts of NuScale’s SMRs in the power plants it will operate for TVA. Nano Nuclear Energy (NASDAQ:NNE) operates as a microreactor technology company developing solid-core battery and low-pressure coolant reactors alongside high-assay low-enriched uranium fuel transportation businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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