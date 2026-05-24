Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.05.2026 12:45:53

NuScale Power vs. Nano Nuclear Energy: Comparing Commercial Progress in Next-Gen Nuclear

NuScale Power (NYSE:SMR) primarily generates revenue by developing small modular reactors (SMR) to supply energy for electrical generation, district heating, hydrogen production, and desalination. One of the recent meaningful developments includes its exclusive commercialization partner, ENTRA1 Energy, signing a landmark deal with the Tennessee Valley Authority (TVA) to deploy up to 6 gigawatts of NuScale’s SMRs in the power plants it will operate for TVA. Nano Nuclear Energy (NASDAQ:NNE) operates as a microreactor technology company developing solid-core battery and low-pressure coolant reactors alongside high-assay low-enriched uranium fuel transportation businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs

mehr Nachrichten