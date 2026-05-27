Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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27.05.2026 17:26:57
NuScale Power vs. Oklo: Which Nuclear Stock Is a Better Buy in 2026?
As the tech sector hunts for reliable, carbon-free energy to power data centers, investors are looking at NuScale Power (NYSE:SMR) and Oklo (NYSE:OKLO) to see which stock is a better buy.NuScale focuses on its certified reactor design to serve traditional utilities and industrial clients. Oklo takes a different route, planning to build and operate its own fast-fission plants with high-profile backing. Both firms are leading the shift toward modular nuclear power, but they carry very different financial profiles and development timelines.NuScale Power is developing proprietary small modular reactor (SMR) technology and related plant services to generate carbon-free power. Its target markets include data centers, desalination plants, and commercial hydrogen production. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.03.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|12,07
|-1,23%
|Oklo
|67,82
|-1,28%
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