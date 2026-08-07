Nuscale Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nuscale Power hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Nuscale Power hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,130 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 99,13 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nuscale Power 8,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at