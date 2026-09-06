Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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06.09.2026 13:30:00
NuScale Stock Is Down 83% -- Bargain or Trap? The Honest Answer Will Surprise You.
NuScale Power's (NYSE: SMR) stock has plummeted, to say the least. Put differently, NuScale investors who bought shares at its 52-week high of $57 have seen their investment drop about 83%. That's enough to make anyone, whatever their risk tolerance, lose their patience.NuScale now trades at a sub-$10 price, yet it still carries a roughly $4 billion market cap. That puts this small modular reactor (SMR) developer in the mid-cap range, even though its business, unproven and unprofitable, looks more like an early-stage start-up than a mid-sized company.I would not, therefore, call NuScale a bargain; nor, however, would I call it a trap.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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