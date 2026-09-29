Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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29.09.2026 18:05:00
NuScale vs. Oklo: Which Nuclear Stock is the Better Buy Now?
NuScale (NYSE: SMR) and Oklo (NYSE: OKLO) are both developing next-gen nuclear reactors. NuScale is creating small modular reactors (SMRs), while Oklo is developing even smaller microreactors. Both types of reactors produce less power than their conventional counterparts, but they can be deployed in remote and off-grid areas.
Shares of NuScale and Oklo have declined about 80% and 70%, respectively, over the past two months. While their technology sounds promising, neither company has deployed a single commercial reactor yet. But if I had to choose one over the other, I'd pick Oklo.
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