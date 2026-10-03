GE Vernova Aktie

GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.10.2026 22:05:00

NuScale vs. Oklo vs. GE Vernova: Ranking 3 Nuclear Stocks By Backlog, Not Hype.

There is growing hype for nuclear energy stocks. The thesis is simple: Providers of artificial intelligence (AI) are investing aggressively to build data centers.

It's one of the biggest building booms in recent history. Data centers are energy-intensive, and because demand in many parts of the world has flatlined in recent years, current grid infrastructure isn't suited to handle a multiyear ramp-up in demand.

With more generation capacity needed, nuclear looks like an ideal solution. According to research by Goldman Sachs: "Nuclear power will be a key part of a suite of new energy infrastructure built to meet surging data-center power demand driven by artificial intelligence. In the U.S. alone, big tech companies have signed new contracts for more than 10 GW of possible new nuclear capacity in the last year, and Goldman Sachs Research sees potential for three plants to be brought on line by 2030."

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oklo

mehr Nachrichten

Analysen zu Oklo

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GE Vernova 878,20 0,83% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 63 425,00 0,36% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Oklo 35,87 -0,75% Oklo

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.10.26 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen