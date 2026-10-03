NuScale vs. Oklo vs. GE Vernova: Ranking 3 Nuclear Stocks By Backlog, Not Hype.

There is growing hype for nuclear energy stocks. The thesis is simple: Providers of artificial intelligence (AI) are investing aggressively to build data centers.

It's one of the biggest building booms in recent history. Data centers are energy-intensive, and because demand in many parts of the world has flatlined in recent years, current grid infrastructure isn't suited to handle a multiyear ramp-up in demand.

With more generation capacity needed, nuclear looks like an ideal solution. According to research by Goldman Sachs: "Nuclear power will be a key part of a suite of new energy infrastructure built to meet surging data-center power demand driven by artificial intelligence. In the U.S. alone, big tech companies have signed new contracts for more than 10 GW of possible new nuclear capacity in the last year, and Goldman Sachs Research sees potential for three plants to be brought on line by 2030."

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