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29.05.2026 06:31:29
Nutanix A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nutanix A lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nutanix A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 703,1 Millionen USD im Vergleich zu 639,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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