Nutanix A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nutanix A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nutanix A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nutanix A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 722,8 Millionen USD im Vergleich zu 654,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at