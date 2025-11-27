Nutanix A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nutanix A lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Nutanix A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 670,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 591,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at