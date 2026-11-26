Nutanix A hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nutanix A 772,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 670,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at