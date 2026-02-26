Nutanix-Aktie höher: AMD investiert Hunderte Millionen US-Dollar

Der Chiphersteller AMD weitet seine Investitionsstrategie im KI-Bereich aus und beteiligt sich mit einem Millioneninvestment an Nutanix.

• AMD investiert in Nutanix• Entwicklung von KI-Infrastrukturplattform für agentenbasierte KI-Anwendungen• Nutanix-Bilanz offenbart enttäuschende Prognose

AMD steigt mit einer dreistelligen Millionensumme bei Nutanix ein. Die beiden Technologieunternehmen haben eine weitreichende Zusammenarbeit angekündigt, bei der sie gemeinsam eine vollständige KI-Infrastrukturplattform für agentenbasierte KI-Anwendungen entwickeln wollen. AMD erwirbt Nutanix-Aktien für 150 Millionen US-Dollar zum Stückpreis von 36,26 Dollar und stellt zusätzlich bis zu 100 Millionen Dollar für gemeinsame Engineering- und Vertriebsaktivitäten bereit, wie es in der zugehörigen Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Der Abschluss der Kapitalbeteiligung wird für das zweite Quartal erwartet. Nutanix entwickelt Hybrid-Multicloud-Computing-Lösungen, die Speichersysteme, Datenbankdienste und KI-Anwendungen für Unternehmen integrieren.

Positive Marktstimmung trotz schwacher Prognose

Die Ankündigung der Partnerschaft überschattete eine verhaltene Geschäftsprognose von Nutanix, die teilweise auf gestiegene Speicherkosten zurückzuführen ist. Nutanix-CFO Rukmini Sivaraman verwies in der Pressemitteilung zur Bilanzvorlage auf "Einschränkungen in der Lieferkette", die zu längeren Server-Lieferzeiten geführt hätten. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung auf den Zeitpunkt unserer kurzfristigen Umsatzerlöse und des freien Cashflows auswirken wird. Wir haben dies in unserer Prognose für das dritte Quartal und der aktualisierten Gesamtjahresprognose berücksichtigt. Die Erwartungen hinsichtlich der Auftragseingänge sind höher als zuvor. Die Umsatzerlöse und der freie Cashflow aus diesen Auftragseingängen werden voraussichtlich später realisiert werden."

Das Unternehmen hatte am Mittwoch seine Bilanz für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 10 Prozent auf 722,8 Millionen US-Dollar. Das verwässerte EPS lag bei 0,56 US-Dollar und damit 0,09 US-Dollar je Aktie höher als noch im Vorjahresquartal. Der Ausblick für das dritte Geschäftsquartal 2026 gibt eine Umsatzspanne von 680 bis 690 Millionen US-Dollar an. Für das gesamte Geschäftsquartal werden 2,8 bis 2,84 Milliarden US-Dollar avisiert.

Simon Leopold, Analyst bei Raymond James, bezeichnete die Auswirkungen der Kooperation zwar als noch unklar, sprach laut Dow Jones Newswires aber von einem Halo-Effekt für das Unternehmen.

Leopold beschrieb die Zusammenarbeit als faszinierend, räumte jedoch ein, dass sein Team noch nicht einschätzen könne, wie sie das Geschäftsmodell von Nutanix konkret verändern werde.

Marktkapitalisierung und Aktienkursentwicklung

Die Marktbewertung von Nutanix lag zum Ende des regulären NASDAQ-Handels am Mittwoch knapp über zehn Milliarden US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten hatte die Aktie allerdings mehr als 49 Prozent an Wert verloren, bevor die AMD-Ankündigung für neuen Schwung sorgte.

Während die Aktie vorbörslich noch zweistellig anzog, zeigte sie sich zuletzt im NASDAQ-Handel am Donnerstag nur noch 4,15 Prozent höher bei 40,03 US-Dollar.

Offene Standards als Wettbewerbsvorteil

Dan McNamara, Senior Vice President bei AMD und Leiter der Compute- und Enterprise-KI-Initiativen, betonte laut Unternehmensmitteilung, man baue eine "skalierbare, auf Offenheit basierende Full-Stack-KI-Plattform auf, die Unternehmen und Dienstleistern die Flexibilität bietet, KI-Implementierungen unternehmensweit zu innovieren, zu erweitern und auszubauen".

Die geplante Plattform soll Nutanix' Cloud- und Kubernetes-Open-Source-Systeme mit AMDs Epyc-Prozessoren und Instinct-Grafikprozessoren verbinden. Zum Einsatz kommt auch AMDs ROCm-Software, eine Open-Source-Lösung.

Trend zu interoperablen Systemen

Nach Angaben der beiden Unternehmen fordern Kunden zunehmend KI-Umgebungen, die offene Standards, interoperable Software-Frameworks und Architekturwahlmöglichkeiten unterstützen. Mit ihrer gemeinsamen Plattform wollen AMD und Nutanix genau diese Anforderungen erfüllen und sich damit im wachsenden Markt für Enterprise-KI-Lösungen positionieren.

Die Investition reiht sich in AMDs jüngste Aktivitäten im KI-Sektor ein. Erst zwei Tage zuvor hatte Meta Platforms eine Vereinbarung mit AMD getroffen, die dem Social-Media-Konzern leistungsbasierte Aktienoptionsscheine für bis zu zehn Prozent der AMD-Anteile einräumt.

Redaktion finanzen.at