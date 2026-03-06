Nutex Health Aktie
WKN DE: A3DG4J / ISIN: US67079U1088
|
06.03.2026 01:57:59
Nutex Health, Inc. Bottom Line Advances In Full Year
(RTTNews) - Nutex Health, Inc. (NUTX) announced a profit for its full year that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $70.79 million, or $10.48 per share. This compares with $52.10 million, or $9.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 82.4% to $875.26 million from $479.95 million last year.
Nutex Health, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $70.79 Mln. vs. $52.10 Mln. last year. -EPS: $10.48 vs. $9.69 last year. -Revenue: $875.26 Mln vs. $479.95 Mln last year.
Nachrichten zu Nutex Health Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nutex Health Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
