Nutex Health Aktie
WKN DE: A3DG4J / ISIN: US67079U1088
|
19.11.2025 02:06:49
Nutex Health, Inc. Q2 Loss Climbs
(RTTNews) - Nutex Health, Inc. (NUTX) revealed Loss for its second quarter of -$17.70 million
The company's earnings came in at -$17.70 million, or -$2.95 per share. This compares with -$0.36 million, or -$0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 220.7% to $243.99 million from $76.08 million last year.
Nutex Health, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$17.70 Mln. vs. -$0.36 Mln. last year. -EPS: -$2.95 vs. -$0.07 last year. -Revenue: $243.99 Mln vs. $76.08 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nutex Health Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nutex Health Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen starten etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die US-Börsen starten leicht im Plus. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.