Nutex Health stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nutex Health hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,95 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 244,0 Millionen USD – ein Plus von 220,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nutex Health 76,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
