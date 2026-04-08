Nutra Pharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nutra Pharma hat am 06.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,09 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nutra Pharma 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at