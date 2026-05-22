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22.05.2026 06:31:29
Nutra Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nutra Pharma hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nutra Pharma in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nutra Pharma 0,39 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,39 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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