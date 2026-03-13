Nutra Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nutra Pharma veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – ein Plus von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nutra Pharma 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at