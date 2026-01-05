Nutra Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nutra Pharma hat am 02.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nutra Pharma 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at