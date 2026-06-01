Nutra Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nutra Pharma stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat Nutra Pharma 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at