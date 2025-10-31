Nutra Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nutra Pharma ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nutra Pharma die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at